(Di sabato 9 settembre 2023) Nel suo piccolo la notizia è significativa: trentuno tra dirigenti e militanti della corrente riformista del Partito democratico ligure hanno lasciato il partito per aderire ad Azione. Ci ha colpito una frase di uno di loro, il consigliere regionale Pippo Rossetti: «Spesso il segretario nazionale ha caratterizzato l’identità del partito (Bersani, Renzi, Zingaretti), ora il cambiamento è strutturale e si è affermato con la modifica del Manifesto di Veltroni del 2007». Nero su bianco si traggono le conseguenze sull’avvenuto mutamento di pelle impresso da. In questi mesi infatti non è solo cambiata la linea politica ma qualcosa di più profondo che attiene alla fisionomia, alla natura, all’ideologia, se si può dir così, del Partito democratico. C’è di più. Questa trasformazione si va compiendo ormai in un partito personale (non solo e non ...

Il lungo addio dei riformisti da un Pd sempre più a immagine e somiglianza di Elly Schlein Linkiesta.it

