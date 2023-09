Il Green deal rallenta | ora lo ammette anche l’Europa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 settembre 2023) Davanti al cambiamento climatico che avanza imperterrito, al punto che il segretario generale delle Nazioni Unite due giorni fa ha detto chiaro e tondo che è “iniziato il collasso” ambientale, e con un G20 che non sembra promettere nulla di buono, a deludere èl’Unione europea che sulla transizione ecologica appare ancora in ritardo. A dirlo non è qualche catastrofista ma l’analisi del Parlamento europeo sulle sei grandi priorità della Commissione Ue per i prossimi anni, ossia, agenda digitale, economia al servizio delle persone, Europa più forte nel mondo, promozione dello stile di vita europeo e nuovo slancio per la democrazia. I ritardi dell’Ue sulA preoccupare sono proprio le ‘politiche verdi’ visto che, come si legge nel documento, “a nove mesi dalle elezioni europee, ...