Il giorno che ha cambiato la storia del calcio italiano

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 settembre 2023) A detta di tutti, il 19 aprile 1989 è stata una giornata storica per il. Le semifinali, più che le finali che seguiranno, sono state un punto di svolta, uno snodo cruciale, quello della definitiva consapevolezza. Esserci stato in prima persona è stata una fortuna, ma anche frutto di un piano ben concertato, che ha permesso di vivere in presa diretta agli eventi che hanno portato come risultato una squadra italiana in ognuna delle finali delle coppe europee. Per i nostri club è stata la prima volta. Se si aggiunge anche che il Milan, il Napoli e la Sampdoria hanno giocato contro le tre squadre in testa ai rispettivi campionati (spagnolo, tedesco e belga), con Real e Bayern Monaco che erano ancora imbattuti e Malines che aveva perso solo una volta, il risultato è stato ancor più eclatante. Nelle semifinali di ritorno, Milan, Sampdoria e ...