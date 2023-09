Il giallo continua | “Malati di cancro conteggiati come morti Covid”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 settembre 2023) Non c’è nulla da fare. Dopo circa quattro anni dall’inizio di una strana pandemia a bassa letalità, non riusciamo proprio a liberarci da una ossessione che sembra avere tutti i caratteri del delirio. Tant’è che i principali organi di informazione del Paese stanno ricominciando a sparare numeri a caso e avvertimenti in merito alla presunta recrudescenza di un virus considerato il più cattivo della storia. “, in Italia +44% casi in 7 giorni, da 14.866 a 21.309”, questo il titolo di un allarmante articolo pubblica dall’Ansa. Ma è ciò che leggiamo del testo che lascia letteralmente basiti,se l’istruttiva esperienza di questi anni di follie sanitarie allo stato puro non sia servita assolutamente a nulla sul piano della conoscenza collettiva. Dopo aver sottolineato che l’incidenza dai famigerati casi per 100 mila abitanti in una settimana è ...