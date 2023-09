Il G20 in India potrebbe aprire una nuova stagione nelle relazioni tra Occidente e Sud globale

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo l’annuncio dell’allargamento del Brics, il vertice del G20 voleva essere l’occasione in cui Cina, Russia,, Brasile, Sudafrica si univano ai nuovi partner per dimostrare ai leader occidentali che il cosiddetto Sudsta iniziando a organizzarsi per contrastare l’egemonia dei Paesi occidentali. Non accadrà niente del genere, dopo l’annuncio dell’assenza di Xi Jinping, che si aggiunge alla rinuncia di Vladimir Putin, il G20 diDelhi si presenta quasi come un summit trae Sud, con Narendra Modi a fare da cerimoniere per dimostrare al mondo lagrandezza dell’. Pechino manderà il premier Li Qiang, Mosca il solito ministro degli Esteri Sergei Lavrov, ma è l’assenza di Xi a pesare poiché mette in luce le tensioni crescente ...