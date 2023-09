Il G20 condanna l' uso della forza Ma la Russia non viene citata

(Di sabato 9 settembre 2023) Agenda fitta per la premier: bilaterale col padrone di casa, poi il faccia a faccia con il cinese Li Qiang. Biden e Modi annunceranno un progetto su Golfo Persico e Asia, in concorrenza con la Cina Segui su affaritaliani.it

Grano, gli sforzi della Turchia Nella bozza del documento finale delc'è spazio ad un riconoscimento del ruolo della Turchia. "Apprezziamo gli sforzi della Turchia e gli accordi di Istanbul ...NEW DELHI - Ildi Delhi, iniziato oggi è in corso anche domani, ha trovato l'accordo sulla dichiarazione finale congiunta, anche se non c'è un'apertaall'invasione russa dell'Ucraina, e sarebbe stato ...la violenza in Ucraina ma senza citare la Russia. Rilancia l'impegno sulle rinnovabili ma ... Pur di arrivare a un'intesa sulla dichiarazione finale, ilospitato dall'India ha prodotto un ...

Al G20 un'intesa al ribasso sull'Ucraina, Kiev delusa - Asia - Ansa.it Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 564. Secondo il console generale russo a Milano, Dmitry Shtodin, la metropoli italiana "offre il palco per esibirsi alle forze più tenebri di matrice nazifascista ...L'Ucraina rivela ancora una volta le fratture tra i leader del G20, che riescono a trovare l'accordo per una dichiarazione congiunta con opinioni condivise su sviluppo economico e clima, ma non condan ...