Il G20 condanna l' uso della forza in Ucraina | ma non cita Mosca

(Di sabato 9 settembre 2023) Il G20 denuncia "l'uso" inper conquiste "territoriali": lo si legge nel testodichiarazione finale che però non menziona in forma esplil'aggressioneRussia. Per ...

Ildenuncia "l'uso della forza" in Ucraina per conquiste "territoriali": lo si legge nel testo della dichiarazione finale che però non menziona in forma esplicita l'aggressione della Russia.Nello specifico, le nazioni occidentali continuano a spingere per una fortedi Mosca, ... nella dichiarazione si legge che i leader del, ricordando la discussione di Bali, hanno ribadito ...NEW DELHI - Ildi Delhi ha trovato l' accordo sulla dichiarazione finale congiunta, e anche se nonapertamente l'invasione russa dell'Ucraina, come sarebbe stato impossibile visto che Mosca è al tavolo ...

G20 condanna l'uso della forza in Ucraina, ma non cita Mosca - Asia - Ansa.it Agenzia ANSA

Il G20 denuncia "l'uso della forza" in Ucraina per conquiste "territoriali": lo si legge nel testo della dichiarazione finale che però non menziona in forma esplicita l'aggressione della Russia. (ANSA ...“Il filo nero delle stragi”, Sandra Bonsanti e Roberto Scarpinato alla Festa del Fatto… Il Fatto Quotidiano15:20 Schlein alla Festa del Fatto Quotidiano: “Dobbiamo abolire gli stage gratuiti, sono una ...