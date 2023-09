Il G20 condanna l’uso della forza in Ucraina | ma non cita esplicitamente Mosca E chiede la piena attuazione dell’accordo sul grano

(Di sabato 9 settembre 2023) Al G20 in corso a New Delhi è stato raggiungo il consenso sulla dichiarazione finale. Nel testo il G20” inper conquiste “territoriali”, ma non viene mai menzionata esplimente l’aggressioneRussia. Ad annunciare il difficile raggiungimento di un accordo sulla dichiarazione congiunta è stato il primo ministro indiano, Narendra Modi, aprendo la seconda sessione di lavori. Fino all’ultimo, infatti, ci sono state divergenze proprio relative ai riferimenti da mettere sull’invasione dell’da parteRussia, secondo quanto annunciato da Modi. “Notiamo con profonda preoccupazione l’immensa sofferenza umana e l’impatto negativo di guerre e conflitti in tutto il mondo – si legge nella ...

Nella dichiarazione finale deldi Bali fu usato il termine 'guerra' contro il volere di Russia e Cina, con la '' da parte della 'maggioranza dei membri'. Ora gli sherpa delhanno ...In più, ilribadisce che "l'uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile". L'accordo sul grano Molto più esplicito l'appello per l'attuazione del patto sul grano, la cui sospensione ...Il'sottolinea che tutti gli stati devono agire in modo coerente con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite Carta nella sua interezza. In linea con la Carta delle Nazioni Unite, tutti gli ...

Si tiene al vertice del G20 in India il primo vertice tra la premier italiana e l'omologo cinese. A New Delhi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il primo ministro della ...