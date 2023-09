Il flop di mercato mai dimenticato da Aurelio De Laurentiis

(Di sabato 9 settembre 2023) Tra i tifosi del Napoli c’è aria di tensione. I supporters partenopei sono delusi daldel presidenteDe. Tutti i dubbi si concentrato sopratutto sul reparto difensivo. Dopo l’addio scottante di Kim Min-Jae, la dirigenza azzurra ha puntato sull’arrivo in Campania del difensore brasiliano Natan che però non ha ancora messo piede L'articolo

Nelattuale la berlina media , coi suoi tre volumi classici, sta vivendo un declino ... ci scontriamo con le vicende della Lancia Lybra , unche ha messo la parola fine a una casata di ...Fu untanto che lo stesso Di Maio, dopo qualche anno, fu costretto a modificarlo per evitare ... Sono rimasti ai conti delrionale. Anche la loro proposta sul salario minimo legale , ......(e sperato) che la piattaforma creata dal Dicastero di via Veneto e dall'Inps avrebbe fatto. ... Solido ildel lavoro Il bollettino della banca centrale europea: il Consiglio direttivo della ...

Lazio, il flop del mercato 2020 da 42 milioni: nessuno è rimasto Corriere dello Sport

I supporters partenopei sono delusi dal mercato del presidente Aurelio De Laurentiis ... Sembrava poter essere un top player, ma si rivelò un flop. Kim, invece, costato decisamente meno e con ...Sabiri flop in Italia dalla Sampdoria alla Fiorentina. Le parole dell’ex ds dell’Ascoli sul calciatore partito per l’Arabia Fabio Lupo, ex direttore sportivo dell’Ascoli, ha parlato del flop di Abdelh ...