Il caso Sanchez preoccupa l’Inter | è out con il Cile Mistero sulle cause | infortunio o anemia?

(Di sabato 9 settembre 2023) Dalnon arrivano buone notiziecondizioni fisiche di Alexis, attaccante dele della nazionalena. In seguito alla sua esclusione per la sfida contro l’Uruguay e la sua permanenza a Santiago, lo staff medico della nazionale e il ct Eduardo Berizzo non rilasciano dichiarazioni chiare, alimentando ilsulla reale situazione del giocatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, alcuni parlano di una leggera contrattura che dovrebbe risolversi nel giro di pochi giorni. Insomma, un banale. Alcune indiscrezioni rilanciata della stampa locale però fanno riferimento a problemi più seri: nelle specifico, si parla di. Il ct Berizzo, intervenuto sulla questione in conferenza stampa, ha parlato di non ben ...

chiuso. Previsti invece momenti di confronto con alcuni leader del Vecchio Continente: il nemico - amico Emmanuel Macron e poi, Olaf Scholz e Mark Rutte . Lo spagnolo Pedroè assente ...... in conferenza stampa, sulRubiales si carica in spalla la nazionale con una tripletta che ... Lussemburgo - Islanda 3 - 1 Marcatori: 9' pt Chanot (L), 25' st Borges(L), 43' st Haraldsson ...Leggi Anche Bacio rubato alla calciatrice,: 'Gesto Rubiales inaccettabile, scuse ... E qualora il giudice della corte nazionale dovesse accettare di esaminare il, allora ci sarebbe un'...

Infortunio Sanchez: quando torna e quante partite salta Goal Italia

Sanchez a rischio per Inter-Milan del 16 settembre: i media cileni sospettano questo problema per il nerazzurro Non arrivano buone notizie in casa Inter in vista del derby in programma al rientro dopo ...Le notizie arrivate dal Cile hanno fatto scattare l’allarme in casa Inter: Alexis Sanchez ha saltato la sfida della sua Nazionale per una non precisata indisposizione, e le prime voci parlano di anemi ...