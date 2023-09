I tecnici del Senato e i dubbi per la tassa sugli extraprofitti | «Forse incostituzionale | non ci sono stime sull’incasso»

Leggi su open.online

(Di sabato 9 settembre 2023) Isulladedicata aglibancaristati molteplici in questi mesi. Ora, però, arriva la frenata anche daidel servizio bilancio del. Nella valutazione del decreto asset scrivono che «va preso in considerazione un possibile rischio legato all’eventuale incompatibilità costituzionale della disposizione». Isottolineano peraltro che l’incostituzionalità «potrebbe essere dichiarata dopo l’avvenuto introito e la conseguente spesa delle somme in questione, il che determinerebbe un peggioramento dei saldi, corrispondente alle risorse che dovessero essere restituite alle banche per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale». Nel dossier che analizza il provvedimento, iparlano di ...