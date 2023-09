I peggiori terremoti del secolo | quello del Marocco è il più grave in Africa dopo Agadir

(Di sabato 9 settembre 2023) Il sisma che nella notte tra venerdì e sabato ha colpito ilrischia di essere tra i 15al mondo , per numero di vittime, delle ultime due decadi, dall’inizio del 2000. E il secondo per gravità nel Paese nordno,del 1960 adche uccise un terzo degli abitanti della città (12-15 mila persone). Con il bilancio delle vittime che continua a salire...

Ma i sismografi, anche in forme rudimentali, esistono da secoli ed è quindi possibile stimare approssimativamente anche il grado di potenza didel passato. Ecco iTERREMOTO DI ......di quelli visti fino ad oggi nella zona. In linea di massima è così. La magnitudo massima non dovrebbe superare i 4.5 gradi. Non arriviamo in ogni caso a quanto successo con i...Ma i sismografi, anche in forme rudimentali, esistono da secoli ed è quindi possibile stimare approssimativamente anche il grado di potenza didel passato. Ecco iTERREMOTO DI ...

Il sisma che nella notte tra venerdì e sabato ha colpito il Marocco rischia di essere tra i 15 peggiori terremoti al mondo , per numero di vittime, delle ...In passato questa zona è stata caratterizzata da forti terremoti, dunque purtroppo c’era da aspettarselo. Il fatto che l’epicentro sia in una zona prevalentemente montuosa ha evitato danni ancora ...