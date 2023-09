I concerti di Max Pezzali nel 2024 | biglietti in prevendita per gli stadi

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo il grande concerto-evento al Circo Massimo di Roma, Circo Max, sono stati annunciati idi Maxnel. L’artista tornerà in concerto neglidella penisola a suon di hit. Max Forever – Hits Only è il titolo della tournée che il prossimo anno lo porterà ancora in giro in lungo e in largo per la penisola per cantare a squarciagola con centinaia di migliaia di persone le canzoni che hanno segnato la sua carriera e la vita di intere generazioni. 520.000 persone hanno partecipato ai suoinella stagione 2022/2023, rendendolo indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento alloo San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e uno speciale appuntamento al Circo Massimo ...