Houston Texans – Baltimore Ravens | Pronostici | scelte e quote per la partita della settimana 1 della NFL

(Di sabato 9 settembre 2023) Glicercano di riprendersi da una delle loro peggiori stagioni nella storiafranchigia affrontando i, carichi di energia. Ihanno un nuovo allenatore, DeMeco Ryans, e un nuovo quarterback, la seconda scelta assoluta, C.J. Stroud. La safety Jalen Pitre è tornata dopo aver collezionato cinque intercetti l’anno scorso in una stellare campagna da rookie. I, invece, saranno guidati nel loro esordio stagionale in casa dall’ex MVP Lamar Jackson. Il giocatore dovrebbe giocare con un’iniezione di fiducia dopo aver ricevuto un compenso record in questa offseason. La squadra ha aggiunto il ricevitore superstar Odell Beckham Jr. e il rookie Zay Flowers per dare a Jackson più strumenti a ...