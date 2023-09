Ho un sospetto usano il Covid contro il governo Sechi | contagi e lotta biopolitica

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) I lanci d'agenzia di ieri, i titoli di alcuni giornali sulla “impennata” dei casi di, tradiscono quasi un tono compiaciuto per l'ondata in arrivo, per la minaccia che galoppala destra alche naturalmente viene presentata come “negazionista”, parola che è diventata un coperchio buono per tutte le pentole. Il ministero della Salute ha giustamente preso delle misure per monitorare l'ingresso dei sintomatici negli ospedali. Il punto è che la tentazione delle opposizioni (e di qualche tele-virologo ora in panchina) di usare lacome clavailè grande. Sarebbe un grave errore, perché proprio nel momento in cui l'economia europea è in forte frenata, di tutto c'è bisogno, tranne che di un clima cupo. Provo a riepilogare le puntate precedenti. Il ...