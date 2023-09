Highlights Italia-Macedonia del Nord 3-0 25-20 | 25-12 | 25-15 | Europei volley maschili 2023 VIDEO

approfondimento Spalletti nuovo ct dell', le reazioni sui social. FOTO FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Spalletti nuovo ct dell', cosa succede con clausola del Napoli ...I ragazzi allenati dal Ct De Giorgi rispettano il pronostico e battono agevolmente la Macedonia con i parziali di 25 - 20, 25 - 12, 25 - 15. Sesto successo in altrettanti incontri in questo Europeo ...Nella finale per il 7°/8° posto dei Mondiali di basket, l'perde per 85 - 89 contro la Slovenia. Prima della fine del match, omaggio a Gigi ...

L’Italia vola ai quarti: Macedonia ko in tre set Sky Sport

Italia - Macedonia del Nord highlights, ecco le immagini della sfida valevole per gli Europei di Volley. Vittoria netta per gli Azzurri ...Italia - Namibia highlights, ecco le immagini della sfida valevole per la gara d'esordio del Mondiale di Rugby. Buona la prima per l'ItalRugby ...