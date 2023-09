Helmut Lang | il ritorno di un marchio di New York molto amato e l' ascesa di una nuova stella della moda

New York ha dato il via venerdì alla settimana della moda Primavera - Estate 2024, con i pesi massimi Ralph Lauren eche tornano all'evento di punta del settore con nuove idee. Una collezione di sensuali abiti scintillanti e colorati. Alla sfilata come sempre presenti tanti vip e il jet set della grande ...Una scaletta avvincente sin dal primo pomeriggio con la sfilata difirmata dallo stilista vietnamita Peter Do. E conclusa in serata con il main event della settimana: il ritorno di Mr ...Leggi anche › New York Fashion Week Autunno - Inverno 2023/2024, i look più belli dalle sfilate Daa Ralph Lauren a Michael Kors Siamo solo ai blocchi di partenza. Altre tendenze e ...

Peter Do titubante da Helmut Lang, Carla Pierini vincente da Supima FashionNetwork.com IT

Gli dei sono stati crudeli con la maison Helmut Lang, la cui storia da quando Helmut se n’è andato è stata un lungo scivolare in basso, non interrotto neanche dal debutto di Peter Do come suo stilista ...Dalla comeback di Ralph Lauren con JLo in testa a Sara Sampaio, Avril Lavigne, Kesha e Janet Jackson. I parterre di New York scintillano di stelle internazionali già dal primo giorno ...