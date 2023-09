Harry e Meghan | 2300 euro a notte per la suite extra-lusso

Leggi su dilei

(Di sabato 9 settembre 2023) Soggiornoper. I Duchi del Sussex hanno dimostrato in più occasioni di condurre uno stile di vita piuttosto dispendioso, e non si sono smentiti nemmeno questa volta. Impegnati a Dusseldorf per gli Invictus Games, i due non avrebbero badato a spese per la loro permanenza in Germania, scegliendo unadel costo diin uno degli hotel più costosi della città. Le spese folli diPer il loro ritorno nel Vecchio ContinenteMarkle, che da anni vivono in California, hanno scelto di non badare a spese. I Duchi del Sussex saranno infatti impegnati a Dusseldorf, in Germania, ...