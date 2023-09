Haaland | «Pallone d’Oro? Posso vincere»

(Di sabato 9 settembre 2023) Erling Braut, attaccante del Manchester City, ha parlato a Footmercato riguardo la possibile vittoria delErling Braut, attaccante del Manchester City, ha parlato a Footmercato riguardo la possibile vittoria del. Le sue dichiarazioni: «Credo davvero in me stesso. So cheancora progredire molto, sono ancora giovane. Ma sì, penso di avere una possibilità quest’anno»

L'attaccante dei Citizens, Erlingin un'intervista a France Football ha ammesso che alla ... Sul presente l'obiettivo è ild'oro: ' Credo davvero in me stesso. So che posso ancora ...Una stagione da cannibale totale. Da divoratore di porte e portieri. Erlingha chiuso il 2022 - 23 con la spropositata statistica di 52 gol in 53 partite tra tutte le ...davvero anche il...Napoli . Khvicha Kvaratskhelia da perfetto sconosciuto a candidato ald'Oro: arriva un altro prestigioso riconoscimento per l'asso georgiano del Napoli, inserito ...i favoriti sonoe ...

Pallone d'Oro a Haaland Il norvegese: "Credo in me stesso, quest'anno posso vincere" TUTTO mercato WEB

L'attaccante del Manchester City Erling Haaland si è espresso ai microfoni di France Football sull'eventualità di poter vincere il Pallone D'Oro ...Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni a France Football parlando del Pallone d'Oro e delle sue sensazioni dopo 52 gol in 53 partite: "Credo davvero in me s ...