Gruber è tornata ed è già assetata di sangue contro Meloni e Giambruno Insulti alla festa del “Fatto”

(Di sabato 9 settembre 2023) Lilliè appenadopo la pausa estiva con una grande dose di veleno in corpoil premiere il giornalista e compagno del presidente del Consiglio, AndreadelQuotidiano tira fuori tutto il suo veleno. Inizia parlando del conduttore di Rete 4 dandogli della persona “poco intelligente”. Aver consigliato alle donne, visti gli innumerevoli episodi di stupro, di evitare di perdere illlo con alcol e droga per la“è intollerabile”. Ma il peggio lo riversa sulla premier. Lillifuorilloil premieredParole gravissime quelle della ...

è poia criticare l'intervento di Meloni, in particolare quando nelle conclusioni ha pregato i giornalisti di non chiederle più un commento su future dichiarazioni di Giambruno. Un ...Ad ammazzarla il compagno Alexander, 55 anni. Secondo l'autopsia, la donna è morta in ... La ragazza erada una serata in discoteca: l'ultima foto della giovane alle 5.58, quella del ...... Rossano Brazzi, Paola Mori (terza moglie di Welles) e Anna, amica storica dell'attrice. "... che viene spesso definita "una ragazza di campagnaalla campagna" (per via della splendida ...

Gruber è tornata ed è già assetata di sangue contro Meloni e ... Secolo d'Italia

Lilli Gruber ha criticato Andrea Giambruno per le sue dichiarazioni, che lei ha definito "poco intelligenti" e "intollerabili" riguardo agli stupri. Ha anche attaccato Giorgia Meloni per il suo ...“Volevo parlare male della Rai, ma non posso: vedo che tra il pubblico c’è il nostro amministratore delegato che è venuto ad ascoltare”. La festa del Fatto Quotidiano alla Casa del jazz di Roma inizia ...