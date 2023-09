... se seguito dal diretto avversario, potrebbe liberare spazi importanti in mezzo per gli inserimenti dei centrocampisti, tra l'altro non una novità proprio nei derby tra Inter e. Inter e......dell'attaccante a quasi una settimana dall'atteso derby di MilanoAnsia crescente tra Inter e... Unpunto interrogativo in casa Inter, ad esempio, rimane intorno alle condizioni di Alexis ...Fabio, ex allenatore del Frosinone, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto nel campionato di Serie A Fabio, ex allenatore del Frosinone, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto nel campionato di Serie A. PAROLE - "L'Inter è forte, è partita a punteggio pieno e sicuramente è ...

Grosso: “Milan in corsa per lo Scudetto per freschezza e mercato” Pianeta Milan

Il club rossonero, sempre attivo sul fronte dei possibili nuovi arrivi, si prepara ad una cessione eccellente: il tecnico gongola ...Stando alle ultime news di mercato, il Milan pensa già al dopo-Giroud: Jonathan David piace tanto, ma occhio a un altro sogno di calciomercato ...