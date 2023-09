Gravidanze ravvicinate | quanto tempo dovrebbe passare tra l’una e l’altra

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 9 settembre 2023) Diventare genitori è una scelta che interessa diverse sfere della vita, da quella emotiva e personale a quella professionale (specie per le donne), sociale e non ultima anche quella economica. Si tratta di una decisione personale che, soprattutto a partire dal secondo figlio, deve tenere conto anche di alcuni aspetti medici. Chi prevede (programmandole o non impedendo che ciò possa verificarsi) di avere più figli, anche a distanza di pocol’uno dall’altro, deve essere al corrente dei rischi che possono essere legati alle cosiddettetra due? È bene contestualizzare il discorso e partire dalla considerazione cheevidenziato dalle ricerche scientifiche ...