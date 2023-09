Grassani e il processo Juventus | «Mantenerlo a Torino avrebbe minato la credibilità della giustizia»

(Di sabato 9 settembre 2023) Ilalla, sul Corriere dello Sport ne scrive l’avvocato Mattiada sempre associato agli interessi del Napoli.parla dela carico dei dirigenti bianconeri dopo lo spostamento dela Roma.esordisce così: Sarà una partita diversa, molto diversa, quella che si giocherà davanti alla ProcuraRepubblica e al Gup di Roma. Il colpo di grazia, quanto all’immagine pubblica dei magistrati inquirenti, l’ha data, inequivocabilmente, l’entrata a gamba tesa (seppur utilizzata mediaticamente a scoppio ritardato rispetto al suo verificarsi) compiuta sul club torinese dal dottor Ciro Santoriello. Un vero e proprio colpo basso senza possibilità di Var riparatore che, in qualche modo, non è stato mitigato ...

...Astoria fra le 11 e le 13 ecco invece 'Il giustoe la particolarità dell'ordinamento sportivo' attraverso le testimonianze del dottor Francesco Cortesi e degli avvocati Mattiae ...Mattiadi Bologna, che assiste la società rossoblù nel giudizio sportivo ed ha difeso la ... Sandro Pecorella, non lascia adito a dubbi di sorta: nessunper il reato contestato a ...Al convegno hanno partecipato anche gli avvocati Mattia, Giuseppe Fornari, Fabio Iudica e ... era in realtà un dichiarato tifoso juventino che però chiamò ai principali giocatori ...

SSC Napoli, l'avv. Grassani a CN24: "Vicenda Spalletti-Napoli Si ... CalcioNapoli24

L'avvocato della Ssc Napoli Mattia Grassani è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live: "Perchè si sposta il processo Prisma a Roma sulle plusvalenze della Juventus La sentenza della Cassazio ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...