Grassani e i precedenti sulle plusvalenze | «Sensi e Cragnotti furono assolti | anche la Juve per Orsolini»

(Di sabato 9 settembre 2023) L’avvocato Mattiaha scritto un lungo e interessante articolo per il Corriere dello Sport. Ha evidenziato come il trasferimento del processo da Torino a Roma sia stato un atto inevitabile per garantire la credibilità dell’iter giudiziario. Nella seconda parte dell’articolofa riferimento a due. Uno è recente, l’altro più datato. Il primo è l’archiviazione del trasferimento didallantus al Bologna, nel 2019. Il secondo, invece, è la sentenza del Tribumale penale di Roma del 2007 riguardante Francoe Sergio. Il primo riguarda l’archiviazione, decretata il 22 agosto scorso, in via definitiva, dal Tribunale di Bologna, in occasione del trasferimento di Riccardodalla ...