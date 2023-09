Grande Fratello | Alfonso Signorini svela chi saranno i nuovi conduttori del GF Party!

Mancano solo pochi giorni prima dell'inizio della nuova edizione delsu Canale5. Quest'anno, ci aspetta un'edizione straordinaria in quanto sarà un vero e proprio mix di concorrenti famosi e concorrenti sconosciuti. Lanovità di quest'anno non ...... per via dei suoi cattivi rapporti con il. La presenza della giovane sarà sempre più ...chi è Amparo Piñero Amparo Pinero è nata a Murcia il 13 dicembre 1997 e ha subito mostrando un...È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del: lunedì 11 settembre prenderà il via, in prima serata su Canale 5 , la nuova edizione del celebre reality show che, per la prima volta nella sua storia, vedrà coabitare nella famosa ...

Francesco Benigno dice no al Grande Fratello: «Rifiuto e mi godo mio figlio» ilmessaggero.it

Manca sempre meno alla prossima edizione del GF e Alfonso Signorini ha svelato chi saranno i conduttori del GF Party! Scopriamo insieme i dettagli della notizia!Conduce Alfonso Signorini, in studio Cesara Buonamici e a raccogliere i commenti dei telespettatori ci sarà Rebecca Staffelli ...