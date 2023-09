Gragnano Città della Pasta | inaugurata la 21esima edizione

(Di sabato 9 settembre 2023)ieri ladi “”, la kermesse gastronomica organizzata e promossa dal Consorzio di TuteladiIGP con la collaborazione del Comune diRegione Campania, alla presenza di Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania, Aniello D’Auria, Sindaco del Comune die Massimo Menna, Presidente del Consorzio di TuteladiIGP. In scena afino a domani, domenica 10 settembre, l’2023 celebra un traguardo importante: il decennale dell’ottenimento del ...

È 'della Pasta', kermesse gastronomica che, quest'anno, giunge alla ventunesima edizione. Un'annata speciale perché importante è il traguardo raggiunto: i dieci anni dall'ottenimento ......la candidatura per la parte rivolta al 'food' della Settimana Europea delle Regioni e delle, ... Così come anche l'ingresso del Comune ditra gli aderenti di 'Cohesion Alliance', la ...Nel corso della cerimonia è stato assegnato il Premio 'della Pasta' 2° edizione - istituito dal Comune di- a Maddalena Fossati Dondero che, in qualità di Direttore della ...