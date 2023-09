Graduatorie di istituto posto comune e sostegno | da lunedì 11 settembre scuole pubblicheranno quelle valide per l’anno scolastico 2023 24

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 9 settembre 2023) Ledisono costituite sulla base dell'OM n. 112 del 6 maggio 2022 in ogni istituzione scolastica per avere un elenco di aspiranti docenti ai quali proporre eventuali cattedre al 31 agosto e 30 giugno 2024 non assegnate da GPS per esaurimento delle liste ma anche per assegnare le cosiddette "supplenze temporanee", che possono avere come scadenza max l'ultimo giorno di scuola, anche con vari rinnovi di contratto. L'articolo .