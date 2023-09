Gp di Misano | Jorge Martin fa bottino doppio | pole position e sprint race

(Di sabato 9 settembre 2023) E’ disu Ducati Pramac lanel Gp di San Marino di MotoGp 2023 acon il tempo record della pista di 1’30”390. Secondo posto per Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46, a 397 millesimi, e terzo Pecco Bagnaia su Ducati, a +0?436. Un grande risultato per il campione del mondo dopo il terribile volo del Gp di Catalunya di domenica scorsa. Parte quarta l’Aprilia di Maverick Vinales, quinto Daniel Pedrosa, sesto Aleix Espargarò, settimo Brad Binder, ottavo Luca Marini, nono Marc Marquez e decimo Miguel Oliveira. (Adnkronos)(foto@MotoGp-Facebook) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...

Lo spagnolo, che insegue l’ufficiale Ducati in classifica, parte in testa e se ne va: secondo Bezzecchi, terzo il campione del mondo nonostante gli acciacchi ...Il Motomondiale riaccende i motori a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera ... Non so se con la mano normale avrei fatto di meglio, ma sono contento così. Jorge è stato comunque ...