Goodhairday | Florence Pugh che sfida l' impossibile | passa dal buzzcut alla chioma XXL in un attimo

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 settembre 2023) I capelli sono lo specchio dell'indole? Nel caso di, impavida e versatile sullo schermo così come fuori dal set, sembra di sì. E, a dimostrarlo, le sue repentine trasformazioni di hairstyle. Restando in tema capelli, poi, si mormora che sarà lei la Rapunzel in carne e maxinel live-action del film omonimo Disney. Quandore dal rasato al lunghissimo è un