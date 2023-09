Gli Ufo | sono gli Ufo! E la partita fu interrotta

(Di sabato 9 settembre 2023) Il 27 ottobre del 1954 al Comunale di Firenze Fiorentina e Pistoiese si affrontano nell'antenato del campionato primavera. Fino a quando in cielo non spuntano degli oggetti non identificati

... ha spesso usato l'arma dell'ironia per confutare la ricostruzione di Amato: 'Mancano solo. Anzi, no...'. Per lo storico 'la battaglia aerea non c'è mai stata, sul relitto non ci sono tracce ..."Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della ...Nei prossimi giorni avremo la possibilità, oltre Andrea Casale, di avere la collaborazione per... Nizzi: "Città più internazionale" "Aiuto un!": famiglia di turisti vede delle luci a Costa ...

Dichiarazioni choc dello 007 americano sugli UFO: "USA hanno astronavi aliene" La7

Il 27 ottobre del 1954 al Comunale di Firenze Fiorentina e Pistoiese si affrontano nell'antenato del campionato primavera. Fino a quando in cielo non spuntano degli oggetti non identificati ...“Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra”.