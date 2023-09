Gli speculatori finiscano di mortificare i produttori per i prezzi dell’uva da vino da barzelletta

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 9 settembre 2023) Lizzano (Taranto) – Prima la peronospora che dal nord al sud della Puglia ha decimato migliaia e migliaia di ettari di vigneto; adesso la speculazione messa in atto dai commercianti: a rischio collasso migliaia di aziende vitivinicole pugliesi. CIA Agricoltori Italiani Puglia denuncia la forte speculazione che i commercianti di uva dastanno praticando nei confronti dei. Tale situazione si sta vivendo in ogni angolo del territorio regionale, a cominciare dalla zona del primitivo di Manduria, dove la vendemmia è già ai nastri di partenza, rispetto ad altre aree della Puglia dove invece si registra qualche ritardo. Ad una perdita di produzione stimata intorno al 50% a causa dei danni causati dalla peronospora, in questi giorni si sta assistendo all’ennesima mortificazione dei viticoltori messa in atto da commercianti senza scrupoli che ...