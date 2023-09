Gli errori della Banca Centrale Europea da non ripetere

(Di sabato 9 settembre 2023) Nei prossimi giorni, a Francoforte, falchi e colombe si interrogheranno suglicommessi e, si spera, da nondalla, dopo la decisione presa all’inizio dell’estate scorsa di cambiare strategia in fatto di politica monetaria. E’ trascorso un anno e, nella prossima riunione, la BCE si troverà di fronte a un dilemma: ignorare glifinora commessi, come fa prevedere la supponenza di Christine Lagarde, o riconoscere di aver sbagliato nel seguire una strategia, quella dell’ambiguità monetaria, risultata fallimentare e provvedere a cambiarla. A suo tempo, fu proprio la Lagarde ad annunciare che sul futuro percorso dei tassi d’interesse non ci sarebbero stati annunci di nessun genere da parte, ponendo fine ...

... per dilagare con tre mete in cinque minuti contro un'avversaria stremata,Azzurri hanno dovuto ... ma non è stato così, soprattutto a fronte didi tecnica e di "sufficienza". E la marcatura ...uomini di Fefé De Giorgi, vincitori della Pool A a punteggio pieno, tornano in campo per la prima sfida da dentro o fuori, in cui non saranno ammessi. Sulla strada degli azzurri c'è la ......chi è intelligente deve avere la capacità di ammettere e tornare indietro rispetto ai propri. Non facciamo ancora un danno alla città per tutelare o proteggereinteressi di pochi. Il tempo ...

Gli errori di gioventù (mai ammessi), le simpatie neofasciste, le teorie negazioniste: Andrea Delmastro è l'A… la Repubblica

Il punto militare 570 | Washington ha sempre detto no all’invio degli Atacms offrendo due considerazioni. La prima è diplomatica, la seconda è tecnica: non è chiaro quali siano le scorte ...Tante le novità in quest'anno scolastico introdotte dal ministero dell’Istruzione dal bullismo ai docenti tutor ...