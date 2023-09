Giuseppe Conte e il Superbonus | «Basta bugie | il governo vuole mascherare i suoi fallimenti»

Leggi su open.online

(Di sabato 9 settembre 2023) «Finiamola con le menzogne». Il presidente del Movimento 5 Stelleva all’attacco dell’esecutivo Meloni sulin un’intervista al Corriere della Sera. «Quella delè una campagna vigliacca peri propri», dicenel colloquio con Monica Guerzoni. «Non c’è alcun buco nel bilancio dello Stato. Piuttosto c’è nel portafogli degli italiani a causa del caro vita e Meloni fa da spettatrice, aggiunge. Perché il bonus «è stato decisivo per far salire il Pil dell’11% in due anni e ha creato un milione di posti di lavoro». Mentre la premier «non sapendo come affrontare la manovra e avendo sposato la logica dell’austerità e degli zero virgola, è molto nervosa», rileva il leader pentastellato riferendosi ai dubbi sul ...