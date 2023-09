Giuliana De Sio | calci e pugni davanti a tutti | rissa pesantissima in diretta

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 settembre 2023)De Sio, coinvolta in unaspaventosa.agli occhi di, ecco i dettagliDe Sio è una celebre attrice italiana che debutta in televisione nel 1977 nel film “Una donna“. Dal suo primo esordio, la carriera artistica dell’attrice prosegue a gonfie vele e recita in “Scusate il ritardo” di Massimo Troisi e nel film “Io, Chiara e lo Scuro” per cui si aggiudica un Nastro D’Argento ed un David di Donatello. Il successo è stravolgente perche, negli anni Novanta, debutta nel grande schermo con “Cattiva” e “Italiani” . Certamente è ricordata daper la sua partecipazione alla fiction televisiva “Il bello delle donne“, in onda su Canale 5. Nella sitcom recita al fianco ...