(Di sabato 9 settembre 2023), influencer da quasi 2 milioni di follower, è stata la protagonista di una lunga intervista per la 27esimaora del Corriere della Sera, in cui ha parlato di un tema a lei molto caro: donne coraggiose e sogni cari alle giovani trentenni come lei. Laha parlato anche di libertà e di quale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... l'uccisione di Marisa Leo a, in provincia di Trapani, la Camera ha approvato in via ...che incoraggerà le donne a rivolgersi con fiducia allo Stato" ha dichiarato la senatrice della Lega...... speaker radiofonica di Radio 105, che porterà in campo la voce dei social in maniera differente rispetto a: "I social sono uno strumento di confronto, di dibattito, di commenti ...Infine, prende il posto dicome commentatrice social Rebecca Staffelli .

Giulia Salemi: «Sono figlia di una donna fuggita dall’Iran. Mi domando ogni giorno se sono libera» Corriere della Sera

Giulia Salemi svela chi sono le tre conduttrici che la ispirano: “Ciò che vorrei diventare”, l'intervista per il Corriere della Sera.Al Tempo delle Donne la parola libertà- al plurale- è rimbalzata da una sala all’altra della Triennale Milano. Giorgia Meloni: «Che cos’è la libertà Poter fare la propria parte per dimostrare ciò che ...