Giornata prevenzione suicidio | “37% di richieste d’aiuto in più dal 2022”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 9 settembre 2023) Erano state 6mila le chiamate relative alricevuta dall’Organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia nel, il 29% delle quali provenienti da under 26. Se già questi dati sembravano preoccupanti, la situazione nel 2023 è addirittura peggiorata. Sono state infatti oltre 3.700 leper gestire pensieri suicidi in sei mesi, ben il 37% in più rispetto al primo semestre del. È quanto emerge dai dati diffusi dal servizio di emergenza in occasione dellaMondiale dedicata a prevenire i suicidi, il 10 settembre. I dati di Telefono Amico: “Le segnalazioni sono arrivate prevalentemente da giovani tra i 19 e i 35 anni (il 18% tra i 26 e i 35 e il 17% tra i 19 e i 25) e da adulti tra i 46 e i 55 anni (il 16%) – precisa la presidente di Telefono ...