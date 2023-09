Giornalista mostra per sbaglio l’amante nuda nella camera d’hotel | incidente hot in diretta tv | “Cambia subito quell’immagine!”

(Di sabato 9 settembre 2023) Una gaffe che sarà difficile farsi perdonare. Juan Francisco Rueda,ecuadoriano, ha raggiunto Buenos Aires per poter seguire dal vivo la partita di qualificazione sudamericana tra la Nazionale argentina e l’Ecuador. L’inviato in esterna di Radio Sucre in Argentina stava allestendo lo studio mobile dalla suaper trasmettere ina distanza quando, dopo aver tentato di mettere a fuoco l’immagine spostando la tele, ha inquadrato peruna donnasul letto che si copriva avvolta da un asciugamano. L’hot è avvenuto in, mentre il conduttore del programma chiedeva all’inviato di sistemare l’inquadratura a causa della poca illuminazione. Da lì a poco, l’imprevedibile. “Eccolo ...

Alla domanda del: "Cos'altro in particolare l'ha colpita rivedendolo", rispose: "Per ... L'inaugurazione dellasarà preceduta, venerdì 15 settembre, da un incontro in sala Ordet ...A ntonella Candiotto , amministratore delegato della Galdi, seconda generazione siottimista ... Paola Pilati Paola Pilati ,, ha lavorato per il settimanale L'Espresso, dove è stata ...Il 14 settembre alle ore 17 si potrà partecipare ad una visita guidata allaManzoniana , in .... Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (...

Giornalista gira la telecamera e mostra l'amante nuda, l'incidente imbarazzante in diretta video: «Attento, c' leggo.it

Per la giornalista è assolutamente inconcepibile che nel nostro Paese si sia costretti ad accettare un lavoro in cui non sono garantite tutte le norme di sicurezza essenziali.VENEZIA - Va aIo Capitano di Matteo Garrone (Venezia 80)il Premio Francesco Pasinetti assegnato a Venezia, come tradizione, dai Giornalisti ...