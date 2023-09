Giorgia Meloni? Possiamo farcela | Pd | il delirio di Brando Benifei

(Di sabato 9 settembre 2023) Nicola Zingaretti ha confessato a Il Foglio che secondo lui "con questa alle europee non arriviamo manco al 17 per cento". "Questa" nelle sue parole è Elly Schlein. Parole pesantissime quelle dell'ex segretario del Pd che non sono state smentite e che infiammano il dibattito a Omnibus, su La7, nella puntata dell'8 settembre., capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, commenta così le critiche di Zingaretti: "Il Pd è molto unito ed è riuscito a unire le opposizioni sul salario minimo e sul tema della sanità. Queste sono ricostruzioni giornalistiche, gossip. Nel Pd ci sono i territori, gli attivisti, i movimenti, c'è dinamismo ed è la sua forza". Qui l'intervento dia Omnibus Quindi, prosegue: "Noi siamo convinti che di ...

Un mondo rispetto al qualeappare ed è una gigante la cui capacità di scegliere una collocazione di fondo che tutela lei stessa e il Paese che governa è encomiabile salvo il fatto che ...Swg: gli italiani apprezzano moltoche è percepita come una leader di centro Chesi stia muovendo progressivamente sempre più verso posizioni di centro è un fatto fuori... ...There aren't any's brilliant idea is to secure public debt from new financial shocks by increasing the amount Italians hold.... Gdp 2022: back to the 2019 level Istat released a ...

Sylvester Stallone, 77 anni, e la moglie Jennyfer sono stati ricevuti in udienza ieri da papa Francesco in Vaticano. Il pontefice, rivolto all'attore, ha detto: «Siamo cresciuti con i tuoi film».Al Tempo delle Donne la parola libertà- al plurale- è rimbalzata da una sala all’altra della Triennale Milano. Giorgia Meloni: «Che cos’è la libertà Poter fare la propria parte per dimostrare ciò che ...