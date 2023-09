Giorgia Meloni e la “conquista” del governo nel racconto di Baldoni e Gennaccari

Leggi su formiche

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo la cosiddetta “svolta di Fiuggi”, ci si chiese da parte di osservatori e studiosi quale Destra si sarebbe proposta come soggetto attivo del rinnovamento politico nazionale. Interrogativo legittimo all’epoca, dal momento che per molti la Destra rappresentata da An risultava piuttosto indecifrabile, nonostante il dettagliato “biglietto da visita” costituito dalle Tesi elaborate in vista del Congresso di fondazione. Indecifrabile non tanto per responsabilità dei dirigenti di An, quanto per difetto di informazione che, coniugato con il pregiudizio storico circa l’impresentabilità della Destra, indusse numerosi osservatori a giudicare la sua evoluzione “sospetta” perché motivata esclusivamente dal grande e, per certi versi, inatteso successo elettorale del marzo 1994 che la proiettò al. Soltanto l’ignoranza di un travaglio storico, continuo e costante, ...