Giorgia Meloni al G20 in India | iniziata la missione della premier

(Di sabato 9 settembre 2023) Laitalianaè a New Delhi per partecipare al G20 organizzato dall'. Trai tanti faccia a faccia previsti anche quelli con i rappresentantiCina: secondo le indiscrezioni la presidente del Consiglio spiegherà a Pechini perché l'Italia intende uscire dall'accordo sulla ViaSeta.

Dopo essere stata accolta dal presidente indiano Narendra Modi ed aver espresso la propria solidarietà alle vittime del terremoto in Marocco , la presidente del Consiglio al G20 di Nuova Delhi ha dato il benvenuto all'Unione Africana come membro permanente del G20, esprimendo l'importanza di questa decisione nata da una sua richiesta ai membri del G7. I sondaggi politici di Ipsos del 9 settembre 2023 registrano un calo del consenso per. Un calo che può essere ricondotto al caro vita, sentito molto dalle famiglie italiane. Ma non solo. Contraddittorie le parole della premier sul superbonus, che prima sembrava essere ...

Le parole del presidente del Consiglio alla prima sessione del summit di Nuova Delhi: "Dall'Italia 3 miliardi all'Africa per il clima"