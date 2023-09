Gigi Datome saluta il basket | “Melli è stato un grande amico Ora mi dedicherò alle cose importanti della vita”

(Di sabato 9 settembre 2023) Un viaggio meraviglioso. Oggi, sabato 9 settembre,ha lasciato ufficialmente ilgiocato. La leggendaNazionale italiana ha chiuso definitivamente la sua avventura cestistica con la sconfitta dell’Italia contro la Slovenia di Don?i? (85-89), risultato che ha spinto gli azzurri all’ottavo posto ai Campionati Mondiali 2023. Un’avventura lunghissima ricca di gioie, dolori, soddisfazioni e cocenti delusioni, tradotte in 203 presenze e 1766 punti. Una volta approdato in sala stampa dopo la partita, accolto dagli applausi scroscianti dei giornalisti in loco,ha rilasciato le sue ultime parole da giocatore, emozionando tutti i presenti. “Questa è stata una delle estati più bellemia– ha dettonelle parole ...

L'Italia saluta i Mondiali e, all'ultima partita da giocatore di basket, con una sconfitta 89 - 85. La finalina per il settimo posto ...I'm not well right now #FIBAWC x #WinForItalia pic.twitter.com/WZLcNfsvdD FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) September 9, 2023 Chi è. Se mai avesse voluto camminare sulle ...A 3:26 dalla fine, coach Pozzecco toglie dal campo, regalandogli l'ovazione del pubblico sugli spalti. Ovazione che in qualche modo spinge gli azzurri, con Matteo Spagnolo sugli scudi, ...

Gli Azzurri chiudono il Mondiale in ottava posizione. Su Gigi Datome. "Come ho detto qualche giorno fa, Gigi è una leggenda ed è unico. Non c'è nessuno come lui. Io non merito di essere qui, perché ...MANILA - Inutile giraci intorno, oggi il vero “Datome Day” in tutto e per tutto. L’ultima in nazionale e l’ultima in assoluto per il capitano azzurro. Entra in campo ...