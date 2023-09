Gianmarco Tamberi | chi è il campione di Atletica | vita privata | moglie | medaglie e la depressione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 settembre 2023)è un fortissimo atleta italiano che nella sua carriera ha raggiunto traguardi importanti. Come prossimo obiettivo adesso ci sono le Olimpiadi di Parigi del 2024 e vuole essere ovviamente protagonista., chi è ildiè un bravissimo atleta olimpico italiano che ha portato a casa diverse importanti vittorie.è nato il 1° giugno 1992 a Cinova Marche ed è cresciuto ad Offagna in provincia di Ancona. Famoso il suo stile della barba: ad ogni finale si presenta sempre come metà rasata e l’altra parte del viso no. Da qui per la scaramanzia il soprannome Gimbo ripreso dal ...