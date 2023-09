GF Party | annunciati i conduttori della nuova edizione | ecco chi sono

(Di sabato 9 settembre 2023) Arriva anche l’annuncio ufficiale, Andrea Dianetti e Annie Mazzola condurranno il GFNon saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli idi GF2023. La rivoluzione che ha travolto il reality di Canale Cinque ha inglobato anche lo spin-off del reality, dove si commentano le vicendecasa più spiata d’Italia con tanti ospiti ed ex gieffini. E i duedel format, come anticipato in un precedente articolo su 361 Magazine, saranno Andrea Dianetti e Annie Mazzola, due volti già apprezzati tra radio e piccolo schermo. La speaker radiofonica e l’attorepronti a seguire da vicino tutto quello che accadrà all’interno del loft romano, e puntata dopo puntata, insieme a tanti ospiti, commenteranno tutte le dinamiche tra i gieffini. Il sito ufficiale del Grande ...

Annunciati i conduttori del GF Party, il programma online che segue da vicino ciò che accade nella casa del Grande Fratello Finalmente ci siamo. Tra soli pochissimi giorni su Canale 5 parte la nuova ...