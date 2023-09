GF 2023 | ci siamo | Alfonso Signorini presenta Cesara Buonamici e fa vedere la nuova Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 settembre 2023) Grande Fratello, lunedì 11 settembre si parte. Manca pochissimo ormai al via dellaedizione.in tutti i sensi, tra mix di concorrenti nip e vip e cambio della guardia sul fronte opinionisti, esperta social e conduttori del GF party. Per questo motivo c’è forse più attesa degli altri anni da parte del pubblico, già pronto a sintonizzarsi su Canale 5 per il primo appuntamento, ovviamente in onda in prima serata. Parte dei concorrenti è già stata svelata. Tra i famosi certi vedremo l’ingresso nelladel’ex campione olimpico Alex Schwazer, dell’attrice di telenovelas Grecia Colmenares e della regista Beatrice Luzzi. I non famosi che sicuramente varcheranno la porta rossa sono Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan, che in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni hanno spiegato ...