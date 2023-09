Germania travolta in amichevole per 4-1 dal Giappone Flick verso l’esonero

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempi duri in casa. La selezione tedesca si è esibita a Wolfsburg contro il. La partita è stata a senso unico con i nipponici che hanno rifilato ben 4 gol alla squadra di. Ospiti in vantaggio con Junya Ito all’11, al 19° il pareggio di Sanè. Dura poco il risultato di parità perchè al 22° Ueda riporta avanti la nazionale nipponica. Nel finale del secondo tempo altri due golsi con Asano (90°) e Tanaka (92°) per l’1-4 finale e la pesante sconfitta interna dei tedeschi. La sconfitta contro ilpotrebbe essere decisiva perdi. Inè forte la voce che porta ad un possibile esonero dell’ex tecnico del Bayern Monaco, che si è seduto nel 2020 sulla panchina della nazionale tedesca. Dopo la ...

... e sommerso di gol quelli meno competitivi, Malta (0 - 4) e Macedonia del Nord,... In mezzo anche un'amichevole con la, che ospiterà i prossimi campionati europei, terminata con un ...- Serbia 10/9 ore 14.40 Quarti di finale. Le partite si giocano il 5 e il 6 settembre. L'Italiaed eliminata dagli USA. Resta una bellissima avventura per la squadra di Pozzecco che ...Questa paralisi rende Scholz un non leader in Europa, oltre che nella stessa. Il suo ... ossia in quell'Africa sub - saharianada numerosi colpi di stato. L'Eurozona non ha un leader. ...

Amichevoli - Germania senza pace, altro tonfo in amichevole. Il ... Eurosport IT

Nonostante il "peccato di gioventù", il partito di Hubert Aiwanger ha guadagnato ben quattro punti percentuali ...Oggi Wagner si è allenato con il resto della squadra e tutto sembra indicare un suo impiego per la gara contro la Lettonia di Luca Banchi. I tedeschi scenderanno in campo mercoledì 6 settembre, domani ...