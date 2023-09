Germania | Havertz contro i tifosi | «Durante i Mondiali eravamo soli»

(Di sabato 9 settembre 2023) Le parole di Kai, attaccante tedesco dell’Arsenal, sugli ultimigiocati dalla. I dettagli Kaiha parlato in conferenza stampa in vista di-Giappone. PAROLE – «Tutti avrebbero dovuto notare, anche prima della Coppa del Mondo, che non avevamo così tanto sostegno nel paese. Naturalmente c’erano altri motivi, ma dal punto di vista calcistico non avevamo alcun sostegno.davvero. Quando abbiamo visto il sostegno che le altre nazioni hanno avuto dai loro, mi sono detto che a noi un po’ è mancato».

Commenta per primo Hansi Flick , ct della, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni contro Giappone e Francia: c'è ... Serge Gnabry, Pascal Gross, Ilkay Gundogan, Kai, ...Dovessero riuscire ad incastrare tutti i pezzi e a spremere il talento represso di Kai, ...: Bayern Monaco - RB Lipsia 0 - 3 La butto là: non è che i 100 milioni buttati (si, buttati) ...Laaffronterà a giugno Ucraina, Polonia e Colombia. Ecco l'elenco completo di chi è stato ... Kimmich (Bayern Monaco) Attaccanti: Brandt (Borussia Dortmund), Fullkrug (Werder Brema),(...

Prima delle due amichevoli per la Germania di Flick che scende in campo con 3-4-2-1 ... Sané e Gündogan dietro l’unica punta, Havertz. Per i nipponici c’è Kamada dal 1'. Il match sarà visibile su Sky ...Spagna e Germania, nel complesso, non brillano anche se si portano ... numeri che rendono ben chiare le aspirazione dell’Arsenal per questa nuova stagione. Arrivano anche Havertz dal Chelsea per 70 ...