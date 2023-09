In particolare, il dirigente delevidenzia subito'affetto dei tifosi, che hanno risposto nel migliore dei modi alla campagna abbonamenti con 27.777 tessere staccate. "Li ringrazio molto,'......'amichevole tra Brescia eche avrebbe dovuto consentire ai due club di tenersi in forma nel weekend di pausa dei rispettivi campionati è stata cancellata. A meno di 24 ore dall'della ......francese ha giocato per diversi anni in Serie A tra, ...arriva tramite i canali ufficiali del club granata. ( I ...

Genoa, l’annuncio del CEO: “Vogliamo diventare un top club in Europa” ItaSportPress