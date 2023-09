Gauff-Sabalenka oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale US Open 2023

(Di sabato 9 settembre 2023) Cocoaffronterà Arynanelladegli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Non si poteva chiedere di meglio per l’atto conclusivo del Major newyorkese, dove a contendersi il titolo saranno la grande speranza del tennis americano, che a soli 19 anni è già alla sua secondaslam in carriera, e la futura numero uno al mondo, che ha vissuto unda urlo, quasi ai livelli di Serena Williams. Seha vinto la sua semiin due set combattuti contro Muchova,ha invece rischiato grosso ma è stata brava ad evitare la sconfitta, spuntandola per 0-6 7-6 7-6 contro Keys. Per le due si tratta del sesto confronto in ...

Riguardo allo US Open, il direttore aspetta la finale femminile('Che rimonta per la bielorussa, che ha iniziato a giocare come sa troppo tardi') e le due semifinali maschili. ...La bielorussa a caccia del secondo Slam in carriera, la statunitense vuole il primo Major. Appuntamento per sabato 9 settembre alle ore 22.00 su ...Devi rimanere in campo a lottare, cercare il tuo ritmo e il tuo gioco e alla fine ho trovato la chiave per girare la partita.' Adesso in finaletroverà Coco: 'Non penserò molto al ...

A Flushing Meadows è il giorno della finale femminile tra Coco Gauff e Aryna Sabalenka. La statunitense cerca in casa il primo Slam della carriera, mentre la bielorussa vuole il bis dopo gli ...Potrebbe essere la prima volta di un'americana a Flushing Meadows dal 2017. Oppure potrebbe essere il primo rintocco di una bielorussa dopo i tre tentativi falliti da Victoria Azarenka tra 2012 e 2020 ...