Gauff-Sabalenka oggi | Finale femminile US Open 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di sabato 9 settembre 2023) L’attesa sta per finire:alle 22:00 italiane si disputerà sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows (New York, Stati Uniti) ladegli US, ultimo Slam di questa stagione di tennis. A contendersi il titolo ci saranno la bielorussa Aryna(attuale n.2 al mondo, ma già sicura del primo posto dopo questo torneo) e la padrona di casa Coco(n.6 del ranking): chi avrà la meglio? Sicuramente, reduce da cinque vittorie in due set e il successivo successo in semicontro la statunitense Madison Keys per 0-6 7-6(1) 7-6(5), ha qualcosa in più sulla carta rispetto alla sua avversaria. Questo però non vuol dire che Keys partirà già sconfitta. La statunitense classe 2004, infatti, ha le ...

Riguardo allo US Open, il direttore aspetta la finale femminile('Che rimonta per la bielorussa, che ha iniziato a giocare come sa troppo tardi') e le due semifinali maschili. ...La bielorussa a caccia del secondo Slam in carriera, la statunitense vuole il primo Major. Appuntamento per sabato 9 settembre alle ore 22.00 su ...Devi rimanere in campo a lottare, cercare il tuo ritmo e il tuo gioco e alla fine ho trovato la chiave per girare la partita.' Adesso in finaletroverà Coco: 'Non penserò molto al ...

La 19enne tennista americana giocherà contro Sabalenka per la conquista del titolo nel singolare femminile. Alcune frasi pronunciate in conferenza colpiscono per umiltà e consapevolezza.Sabalenka finalista degli US Open con Coco Gauff si è resa protagonista di una curiosa gaffe nella semifinale contro Keys ...