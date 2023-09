Garrone riceve il Leone d' Argento Sangiuliano | La vitalità del nostro cinema

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 settembre 2023) "Un pensiero a quanto accaduto in Marocco e alla tragedia che c'è stata oggi". Lo ha detto Matteondo ild'per la miglior regia per il suo film Io Capitano, in gara all'80ma Mostra deldi Venezia. "Grazie al festival che ci ha accolto, alla Giuria di questo premio, sarà di grande aiuto per il film e per dargli la possibilità di avere un pubblico più ampio. Questo film racconta il viaggio che fanno Seydou e Mustafa verso l'Africa. Due migranti che cercano di arrivare in Europa e lo fa attraverso la loro angolazione, in una sorta di controcampo rispetto a quanto siamo abituati in Occidente", ha aggiunto. "Per entrare nella loro cultura mi sono aggrappato alle loro storie e ai loro racconti, cercando di essere un intermediario, di dare voce a chi ...